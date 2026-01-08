Logan Paul | Ho firmato un nuovo contratto ora sono un full-timer

Logan Paul ha annunciato di aver firmato un contratto a lungo termine con la WWE, assumendo il ruolo di wrestler a tempo pieno. La sua decisione rappresenta un passo importante nella sua carriera sportiva, ampliando il suo coinvolgimento nel mondo del wrestling professionale. Questa scelta segna un nuovo capitolo per l’atleta, che continuerà a impegnarsi nel panorama della WWE con un impegno continuo e dedicato.

Logan Paul torna a far parlare di sé dichiarando di aver firmato un contratto a lungo termine con la WWE come wrestler full-time. L’annuncio è arrivato attraverso un vlog pubblicato il 7 gennaio 2026, in cui lo youtuber e wrestler ha condiviso il momento della firma. “Ho appena firmato il mio contratto ufficiale a lungo termine con la WWE pochi secondi fa. Abbiamo brindato con un espresso, quindi ora sono ufficialmente un wrestler full-time. Comunque sia, ora è tutto deciso. Come vi ho detto, ragazzi, sono ufficialmente un full-timer. Il vostro beniamino avrà da lavorare. Non vedo l’ora di iniziare l’anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

