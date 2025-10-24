Pugilato Ferrara pronta ad ospitare la semifinale del titolo dei pesi massimi leggeri
L’Italia dei guantoni si dà ancora una volta appuntamento a Ferrara. Sabato 25, nella sede del Palapalestre, avrà infatti luogo la semifinale di boxe per l'assegnazione del titolo nazionale dei pesi massimi leggeri tra Emanuele Venturelli e Paolo Iannucci. Ma non solo. Il programma della giornata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
