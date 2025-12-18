LIVE Biathlon Sprint femminile Annecy 2025 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi cercano continuità

Benvenuti alla diretta della sprint femminile di Biathlon ad Annecy 2025. Seguite con noi le emozioni di Wierer e Vittozzi mentre cercano di consolidare la loro forma e ottenere una posizione di rilievo. Rimanete aggiornati in tempo reale per non perdere nessuna fase di questa competizione intensa e spettacolare.

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi cercano continuità CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Annecy Le Grand-Bornand, prima gara individuale della terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026. Dopo la fantastica vittoria di una infinita Dorothea Wierer nell’individuale a OIestersund e il triondo di Lisa Vittozzi nell’inseguimento a Hochfilzen, oggi è il giorno della terza sprint della stagione con le azzurre che vogliono essere ancora protagoniste in un contesto che non dovrebbe essere sgradito. Il circuito femminile di Coppa del Mondo si sposta ora ad Annecy Le Grand-Bornand, teatro della terza tappa stagionale, che propone un programma intenso e selettivo articolato su tre prove individuali. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer difende il pettorale giallo Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi sfidano le favorite francesi e svedesi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. RECAP! È grande Italia: Giacomel vince la Sprint, Wierer chiude quarta; LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: si apre il regno di Jeanmonnot! Wierer, che peccato!; Risultati Coppa del mondo di Biathlon oggi · Hochfilzen 2025: classifica in diretta e podio; LIVE Biathlon, Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA: STRAORDINARIO!! Giacomel incanta ed ottiene una splendida vittoria. A che ora il biathlon oggi, sprint femminile Annecy 2025: programma, tv, startlist, streaming - Oggi, giovedì 18 dicembre, prende il via la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it

LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: si apre il regno di Jeanmonnot! Wierer, che peccato! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON ALLE 11. oasport.it

LIVE! Biathlon venerdì 12 dicembre 2025, Sprint maschile e Sprint femminile a Hochfilzen, diretta e aggiornamenti: Giacomel, Vittozzi, Wierer, Hofer - Inizia il weekend lungo di Hochfilzen, seconda tappa di Coppa del Mondo. eurosport.it

BIATHLON SPRINT FEMMES OSTERSUND 05 12 2025

Val Martello celebra il biathlon italiano, con il Cuneese protagonista nella sprint della Coppa Italia Fiocchi. Nella gara di domenica, dopo la short individuale del sabato, il buschese Nicolò Giraudo conquista il terzo posto nella sprint Senior, chiudendo in 25’20 - facebook.com facebook

Biathlon – Coppa Italia Fiocchi, il buschese Nicolò Giraudo 3° nella sprint Senior di Val Martello #cuneo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.