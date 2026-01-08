Le voci più belle di Io Canto da Canale 5 in concerto a Pisa per Ant

Il concerto delle voci più belle di Io Canto, in programma sabato 10 gennaio alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa, rappresenta un’occasione per ascoltare giovani talenti e sostenere le attività gratuite della Fondazione ANT sul territorio. L’evento unisce musica e solidarietà, offrendo un momento di condivisione e supporto per chi necessita di assistenza sanitaria. Una serata dedicata alla cultura e alla solidarietà, aperta a tutta la comunità.

Sabato 10 gennaio, alle 21.00, il Teatro Nuovo di Pisa accoglierà una serata dedicata al talento, alla condivisione e al sostegno delle attività gratuite che Fondazione ANT offre sul territorio.Direttamente da Canale 5 arrivano alcune delle voci più belle che hanno lasciato il segno nei vari.

