Laura Pausini in concerto | ecco le nuove date del ‘Io canto world tour’

Bologna, 11 dicembre 2025 – Bologna raddoppia: l’undicesima tourne?e mondiale di Laura Pausini arriverà in Italia ed Europa con una doppia data zero al Pala Unical di Mantova l'1 e il 2 ottobre e proseguirà con altre tre doppiette: Torino il 17 e 18 ottobre (Inalpi Arena); Bologna il 3 e 4 novembre (Unipol Arena); Firenze il 6 e 7 novembre (Nelson Mandela Forum). Laura Pausini e il fioretto dell’addio ai social: “Una dipendenza malata, ho anche cambiato numero di telefono” Il debutto del tour è previsto per la prima volta all’estero. Il debutto di questa nuova grande maratona dal vivo è previsto a marzo, per la prima volta dall'estero, precisamente dalla Spagna, il 27 marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle citta? di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it