Le illustrazioni di Francesco Tassinari in mostra alla Cantera
Le illustrazioni di Francesco Tassinari sono in mostra alla Cantera di Cesena, inserite nel percorso
Nuovo passaggio di consegne tra artisti che espongono alla Cantera di Cesena, all'interno di "Particol'arte", evento progettato e organizzato da Alice Tamburini. Giovedì 8 gennaio alle 19.30 Claudio Cavallaro lascerà il posto a Tassi (all'anagrafe Francesco Tassinari) che esporrà le sue opere dal. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
La barchetta dei disegni approda alla Cantera.
