San Francesco nei mosaici | una mostra alla biblioteca Oriani
È stata presentata al pubblico la mostra “Ravenna racconta Francesco” allestita negli spazi espositivi della Biblioteca Oriani in occasione della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna. L’esposizione celebra San Francesco nell’anno che inaugura l’ottavo centenario della sua morte e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
