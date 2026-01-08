Nuovi dettagli emergono sul Constellation di Crans-Montana, locale coinvolto in una drammatica tragedia durante la notte di Capodanno. La vicenda ha causato numerosi feriti e vittime tra i giovani presenti. La scoperta di informazioni inquietanti solleva interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità del locale in quella tragica notte.

Emergono nuovi dettagli inquietanti sul Constellation di Crans-Montana, il locale dove la notte di Capodanno è scoppiata una tragedia che ha lasciato decine di giovani feriti e vittime. Le testimonianze raccolte e le prime indagini dipingono uno quadro preoccupante: chi conosceva bene l’ambiente parla di minorenni senza controllo, vie di fuga improvvisate e sicurezza inefficace, elementi che trasformavano ogni serata in un azzardo. Le affermazioni appena rilasciate dal padre di uno dei baristi che si trovava nel locale svizzero al momento della tragedia fanno intuire che, dietro l’atmosfera da party esclusivo e scintillante, potesse nascondersi una bomba a orologeria pronta a esplodere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Le Constellation, la terribile rivelazione del barman: si scopre l’atroce verità sul locale

Leggi anche: Dolori forti allo stomaco, va in ospedale e muore dopo 2 operazioni: si scopre la terribile verità

Leggi anche: Crans Montana, Loredana Lecciso e la rivelazione sul figlio Bido e Le Constellation

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Strage a Crans Montana. Sono rientrate in Italia, nella giornata di oggi, le salme di 5 delle 6 giovani vittime della tragedia avvenuta nel locale “Le Constellation” la notte di Capodanno. Un bilancio terribile, almeno 40 morti e 121 feriti. Il commento di Milo Infant - facebook.com facebook

Elvira Venturella, #psicologa dell’emergenza e volontaria della Protezione civile, racconta che i familiari dei ragazzi coinvolti nel rogo del #Constellation stanno vivendo crescente rabbia e frustrazione: «Quando i tempi si allungano e le comunicazioni varian x.com