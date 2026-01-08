L’annuncio dello sparatutto di StarCraft potrebbe essere in programma alla BlizzCon 2026

Secondo recenti indiscrezioni, Blizzard potrebbe approfittare della BlizzCon 2026 per annunciare il tanto atteso sparatutto di StarCraft. L'evento rappresenterebbe un’occasione per svelare dettagli e novità su un progetto molto atteso dai fan della serie. Al momento, si tratta di voci non confermate, ma l’ipotesi ha già suscitato interesse tra gli appassionati di strategici e di giochi Blizzard.

Secondo nuove indiscrezioni, Blizzard potrebbe sfruttare la BlizzCon 2026 per svelare finalmente il tanto vociferato sparatutto di StarCraft. L'evento, previsto per settembre, rappresenterebbe il palcoscenico ideale per riportare sotto i riflettori uno dei franchise storici dell'azienda, assente da tempo con nuove produzioni. Precisiamo comunque che queste informazioni non sono ufficiali, ma arrivano da fonti considerate affidabili nel settore e se confermate, segnerebbero un ritorno importante per l'universo sci-fi di Blizzard, questa volta in una forma del tutto inedita. A rilanciare la notizia è Jez Corden di Windows Central, che in un ampio report dedicato ai piani futuri di Microsoft e Xbox ha indicato StarCraft come possibile protagonista principale della BlizzCon 2026.

