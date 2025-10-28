Il programma beta di One UI 8.5 potrebbe essere stato rimandato
Pare che il team di Samsung abbia deciso di rinviare il programma di test di One UI 8.5. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Apple ha appena rilasciato la nuova iOS 26.1 Beta 4, disponibile esclusivamente per gli sviluppatori iscritti al programma Developer ufficiale dell’azienda. Si tratta della prima versione beta da dopo quella ufficiale rilasciata di recente per tutti, pensata per corr - facebook.com Vai su Facebook
La One UI 8.5 beta è in arrivo: ecco quando dovrebbe esordire il programma di test - X Vai su X
Samsung ritarda il programma beta di One UI 8.5: colpa del Galaxy S26+ - Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe deciso di posticipare l’avvio del programma beta di One UI 8. Secondo cellulare-magazine.it
One UI 8.5, il programma Beta entro fine anno: questi i piani di Samsung - 0 è in fare di rilascio, Samsung ha già dato il via alle primissime fasi di Beta dedicate alla prossima versione del software. Lo riporta gizchina.it
One UI 8.5, Samsung prende in prestito un’altra idea da iOS - Secondo le ultime fughe di notizie, Samsung potrebbe implementare una funzione di iOS sulla sua nuova versione di software. Riporta gizchina.it