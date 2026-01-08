La Visma-Lease a Bike sul ritiro di Yates | È un peccato ma forse aveva perso la voglia
Il ritiro improvviso di Simon Yates, annunciato all'inizio di questa stagione, ha suscitato molte riflessioni nel mondo del ciclismo. La decisione del campione britannico, a pochi mesi dal suo ultimo impegno, ha aperto un dibattito sulle motivazioni che lo hanno portato a lasciare la competizione. Mentre il team UAE Team Emirates-XRG inaugura la stagione con una vittoria, l'attenzione si concentra sulle ragioni di un ritiro che ha colto molti di sorpresa.
Roma, 8 gennaio 2026 - Il ritiro a sorpresa di Simon Yates è l'argomento del momento del ciclismo, entrando a gamba tesa su tutto il resto, come una stagione, la nuova, appena cominciata già nel segno del primo successo della UAE Team Emirates-XRG grazie a Jay Vine, campione australiano a cronometro: tanti hanno espresso la loro opinione sulle motivazioni che avranno condotto il vincitore del Giro d'Italia 2025 e di una tappa del Tour de France 2025 ad appendere la bici al chiodo ora, a 2026 appena iniziato. Poi ci sono quelle della Visma-Lease a Bike, che tra l'altro si ritrova con uno slot lasciato vuoto nel proprio roster e senza più grosse alternative sul mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
