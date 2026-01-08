Il ritiro improvviso di Simon Yates, annunciato all'inizio di questa stagione, ha suscitato molte riflessioni nel mondo del ciclismo. La decisione del campione britannico, a pochi mesi dal suo ultimo impegno, ha aperto un dibattito sulle motivazioni che lo hanno portato a lasciare la competizione. Mentre il team UAE Team Emirates-XRG inaugura la stagione con una vittoria, l'attenzione si concentra sulle ragioni di un ritiro che ha colto molti di sorpresa.

Roma, 8 gennaio 2026 - Il ritiro a sorpresa di Simon Yates è l'argomento del momento del ciclismo, entrando a gamba tesa su tutto il resto, come una stagione, la nuova, appena cominciata già nel segno del primo successo della UAE Team Emirates-XRG grazie a Jay Vine, campione australiano a cronometro: tanti hanno espresso la loro opinione sulle motivazioni che avranno condotto il vincitore del Giro d'Italia 2025 e di una tappa del Tour de France 2025 ad appendere la bici al chiodo ora, a 2026 appena iniziato. Poi ci sono quelle della Visma-Lease a Bike, che tra l'altro si ritrova con uno slot lasciato vuoto nel proprio roster e senza più grosse alternative sul mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Visma-Lease a Bike sul ritiro di Yates: "È un peccato, ma forse aveva perso la voglia"

