Vingegaard giura fedeltà alla Visma-Lease a Bike | Mai in un' altra squadra

Jonas Vingegaard rinnova la fiducia alla Visma-Lease a Bike, confermando il suo impegno e la volontà di restare nel team nonostante le voci di mercato. In un contesto ciclistico sempre più simile a quello del calcio, il campione danese sottolinea la sua fedeltà alla squadra, rafforzando il suo legame con gli sponsor e il team.

Roma, 8 dicembre 2025 - In un ciclomercato sempre più simile al calciomercato, con i contratti dal valore sempre più aleatorio, c'è chi giura fedeltà alla propria squadra nonostante qualche ricorrente voce di verso opposto: il protagonista è Jonas Vingegaard, ormai emblema in tutto e per tutto della Visma-Lease a Bike. Le dichiarazioni di Vingegaard. Con il passare del tempo si fanno sempre più forti le voci che vedono il danese nell'orbita della Uno-X Mobility, squadra notoriamente sempre a caccia di talenti scandinavi e che, nello specifico, non ha negato l'interesse anche di Mads Pedersen e Matias Skjelmose: se questi ultimi due per ora non si sono ancora espressi sul tema, Vingegaard, in un'intervista concessa a EkstraBladet, sembra smentire questa pista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net