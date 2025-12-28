Sulle Mura per smaltire il panettone | Sole e passeggiate la nostra ricetta Così si rinsaldano anche le amicizie

Di corsa o a passeggio per ’dimenticare’ pampepati e salame da sugo. Smaltire pietanze e dolci tipici ferraresi con una camminata diventa lo sport più praticato in questo periodo. La Vigilia e Natale sono state intervallate dal maltempo, ma è bastato il ritorno del sole a Santo Stefano e, ieri, i camminatori sono tornati. Il ritrovo per antonomasia? Le Mura, in particolare nel crocevia della Porta degli Angeli a Corso Ercole I° D’Este. Non c’erano soltanto i podisti o chi voleva tenersi semplicemente in forma, ma anche chi voleva godersi un momento di relax. Nell’area fitness all’inizio di Corso I° D’Este diverse le persone che si sono fermate per fare esercizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

