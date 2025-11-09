La Ruota della Fortuna Gerry Scotti a Samira Lui | Come se ci fidanzassimo Lei replica

Dilei.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova irresistibile puntata da La Ruota della Fortuna è andata in onda domenica 9 novembre portando nei salotti degli appassionati del programma la solita travolgente simpatia di Gerry Scotti. Il conduttore si è dimostrato un vero mattatore, in grado di giocare e di emozionarsi con i concorrenti. Ormai imprescindibile il rapporto, scherzoso e leggero, con Samira Lui, che ha mostrato il suo senso dell’umorismo e la sua capacità di non prendersi troppo sul serio. Il programma è ormai l’ appuntamento fisso di Canale 5 nell’Access Prima Time e non manca mai di intrattenere e sfidare anche il pubblico a casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

la ruota della fortuna gerry scotti a samira lui come se ci fidanzassimo lei replica

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti a Samira Lui: “Come se ci fidanzassimo”. Lei replica

Altre letture consigliate

ruota fortuna gerry scottiLa Ruota della Fortuna, Gerry Scotti “difende” Samira e svela il segreto per diventare Campioni - fortuna, il segreto per trionfare davvero ... Riporta dilei.it

ruota fortuna gerry scottiQuanto guadagna Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, la confessione su Pier Silvio Berlusconi: “La cifra?” - Gerry Scotti domina l’estate 2025 con La ruota della fortuna: ascolti record, contratto firmato a cena con Pier Silvio Berlusconi e stoccata ironica su De Martino. Secondo gogomagazine.it

ruota fortuna gerry scottiGerry Scotti scoppia in lacrime a La ruota della fortuna: è successo di tutto - La puntata del 6 novembre di La ruota della fortuna si è trasformata in un momento di pura emozione televisiva, uno di quelli che restano impressi nella ... thesocialpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ruota Fortuna Gerry Scotti