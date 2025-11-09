Una nuova irresistibile puntata da La Ruota della Fortuna è andata in onda domenica 9 novembre portando nei salotti degli appassionati del programma la solita travolgente simpatia di Gerry Scotti. Il conduttore si è dimostrato un vero mattatore, in grado di giocare e di emozionarsi con i concorrenti. Ormai imprescindibile il rapporto, scherzoso e leggero, con Samira Lui, che ha mostrato il suo senso dell’umorismo e la sua capacità di non prendersi troppo sul serio. Il programma è ormai l’ appuntamento fisso di Canale 5 nell’Access Prima Time e non manca mai di intrattenere e sfidare anche il pubblico a casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti a Samira Lui: “Come se ci fidanzassimo”. Lei replica