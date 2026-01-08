La ricorrenza I cento anni di Egle | Una storia di valori

Il 7 gennaio Egle Govoni compie cento anni, un traguardo che rappresenta un’altra tappa di una vita ricca di valori e testimonianze di impegno. Per questa occasione speciale, alla residenza Caterina di via Beethoven si sono uniti il sindaco Alan Fabbri e l’assessore Cristina Coletti, per celebrare una ricorrenza che va oltre il semplice anniversario, sottolineando l’importanza di un lungo cammino fatto di dedizione e spirito comunitario.

Da un secolo per Egle Govoni il 7 gennaio non è una data qualsiasi. Per Egle il 7 gennaio è infatti il giorno del compleanno, reso ancor più speciale, quest'oggi, da due motivazioni: il numero di candeline spente, cento, e la visita, alla residenza Caterina di via Beethoven, del sindaco Alan Fabbri e dell' assessore Cristina Coletti. Un incontro emozionante per la centenaria nativa di Bondeno ma da sempre residente a Burana e molto nota in paese, suggellato dalla consegna della targa di benemerenza che l'amministrazione dedica ai cittadini che entrano nell'albo speciale dei centenari e della lettera di auguri firmata dal primo cittadino estense.

Ferrara celebra i 100 anni di Egle Govoni: la visita del sindaco Fabbri e dell'assessore Coletti alla storica commerciante - Nella foto il sindaco Fabbri e l'assessore Coletti durante l'incontro con la centenaria Egle Govoni. cronacacomune.it

