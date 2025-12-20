Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta venerdì 19 dicembre, presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, la cerimonia per la celebrazione degli 80 anni dalla costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta, oggi ODCEC di Caserta. Un momento solenne e partecipato, che ha visto la presenza di tanti iscritti all’Ordine – dai colleghi più giovani ai decani della professione – riuniti per ricordare la storia, il ruolo e l’evoluzione di una categoria centrale per la vita economica del territorio. Ad aprire la cerimonia è stato il Presidente Pietro Raucci, che nella sua relazione introduttiva ha ricordato come l’Ordine nacque ufficialmente nel 1945, in un’Italia appena uscita dalla guerra, sotto la denominazione di “Ordine dei Dottori Commercialisti di Terra di Lavoro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caserta, celebrati gli 80 anni dell’Ordine dei Commercialisti: “Una storia di valori, competenza e futuro”

FOTO Caserta successo per gli 80 anni dalla ricostituzione della Provincia.

Provincia di Caserta, 80 anni fa la ricostituzione: il 18 dicembre evento e annullo filatelico - A suggellare simbolicamente la ricorrenza, la presenza di una postazione di Poste Italiane per l’apposizione di uno speciale annullo filatelico, realizzato ... pupia.tv