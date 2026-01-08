La mappa delle strade più pericolose di Pesaro evidenzia 19 punti critici, con 32 incidenti registrati nel recente periodo. Secondo lo studio di Pesaro30, nove di questi punti rappresentano le aree più rischiose in città, dove si sono verificati i maggiori episodi di incidenti negli ultimi tre anni. Analizzare e intervenire su queste zone può contribuire a migliorare la sicurezza stradale e ridurre i rischi per cittadini e automobilisti.

Da dove cominciare per migliorare il grado di sicurezza in città? Un ottimo spunto nasce dallo studio dell’associazione Pesaro30 la quale individua almeno nove punti tra i più pericolosi in ambito urbano poiché sono quelli che da tre anni a questa parte sono stati scenario del più alto numero di incidenti stradali. E non solo. Sempre secondo lo stesso studio sono almeno dieci i punti maggiormente pericolosi per ciclisti e pedoni, i cosiddetti “utenti deboli“. Una decade insidiosa, quest’ultima, poiché le persone coinvolte sono state tutte o ferite gravemente o peggio, vi hanno perso la vita. Nel grafico di lato riportiamo i 19 punti su cui l’amministrazione potrebbe intervenire per ridurne la pericolosità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mappa delle strade killer. Sono 19 i punti dolenti in città. Allarme Statale: 32 incidenti

