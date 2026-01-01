La mappa delle strade killer nel Foggiano | più di 40 vittime chi erano e dove hanno perso la vita
La mappa delle strade killer nel Foggiano evidenzia una serie di incidenti che hanno causato più di 40 vittime. Ogni anno, lungo le strade della provincia, si registrano perdite e tragedie legate alla sicurezza stradale. Analizzare chi sono le vittime e i punti più colpiti aiuta a comprendere le criticità e a promuovere interventi mirati per ridurre il rischio di incidenti.
Sulle strade della provincia di Foggia si continua a morire. Non c'è anno che passi senza gli effetti nefasti degli incidenti stradali. Ne sanno qualcosa i familiari delle vittime che nel 2025 hanno dovuto fare i conti con la drammaticità della perdita improvvisa dei propri cari. Sono oltre 40 le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
