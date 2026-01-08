La donna che spacciava droga in motorino | in casa aveva 16.000 euro di cocaina

Una donna è stata fermata dai Carabinieri di Costa Volpino sul lago d'Iseo mentre circolava in motorino. Durante il controllo di routine, sono stati trovati un grammo di cocaina in un involucro termosaldato. Successivi accertamenti hanno rivelato che in casa aveva nascosto circa 16.000 euro di droga. L’individuata è stata posta sotto sequestro e si attendono ulteriori sviluppi dell’indagine.

È stata fermata dai Carabinieri di Costa Volpino, sul lago d'Iseo, mentre gironzolava in sella al suo motorino: niente di che, solo un controllo di routine, durante il quale però i militari hanno recuperato un grammo di cocaina, in un involucro termosaldato. La successiva perquisizione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

