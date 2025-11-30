VIDEO | Bucchi | I 3 punti che ci hanno tolto fanno male Bravi a rispondere sul campo
Tre punti d'oro per Cristian Bucchi, che analizza così la gara davanti ai cronisti: "Dal punto di vista tecnico non è stata la nostra miglior partita, anzi. Tanti errori, tanti passaggi sbagliati, troppa frenesia: merito dei nostri avversari ma questa era una gara particolare per noi. Abbiamo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
