La Candelora non si farà nemmeno in Abbazia | tutto posticipato

La Festa della Candelora non si terrà nemmeno in Abbazia, con l’evento posticipato. A causa della frana che dal 25 novembre 2025 ha interessato la viabilità, il Santuario di Montevergine rimarrà chiuso al pubblico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e all’apertura delle vie di accesso. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei visitatori e del personale coinvolto.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Santuario di Montevergine, a causa della frana che, a partire dal 25 novembre 2025 ha interessato la viabilità, continuerà a rimanere chiuso al pubblico almeno fino a quando non sarà ripristinato l’accesso e saranno gara”ntite le condizioni di sicurezza. Per tale ragione, come già avvenuto per la Solennità del Natale, non sarà possibile potersi recare al santuario anche per le altre feste religiose previste da calendario liturgico”. Così l ’Abate Ordinario di Montevergine Padre Riccardo Luca Guariglia: “Il divieto di accesso al santuario riguarderà anche il giorno 2 febbraio 2026, Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, meglio nota con il termine di “Candelora” perché in quel giorno, nella Chiesa Cattolica, si benedicono e distribuiscono ai fedeli le candele, simbolo di Cristo, che è Luce delle genti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Candelora non si farà, nemmeno in Abbazia: tutto posticipato Leggi anche: VIDEO | Stefano Bandechi rilancia: “A Terni si farà lo stadio e si farà la clinica, non ci sono dubbi” Leggi anche: Gen V – Stagione 3 si farà? tutto quello che sappiamo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Con il santuario di Montevergine inaccessibile per frana almeno fino alla prima settimana di aprile, da Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo arriva la richiesta all’Abate di spostare al Loreto l’Effige della Madonna e le celebrazioni per la Candelora. #itv - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.