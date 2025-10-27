VIDEO | Stefano Bandechi rilancia | A Terni si farà lo stadio e si farà la clinica non ci sono dubbi

Prima della riunione del consiglio comunale di oggi, 27 ottobre, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, si è fermato a parlare con la stampa presente sotto Palazzo Spada. Oggetto della discussione, ovviamente, il “caso” stadio-clinica.“A Terni si farà lo stadio e si farà la clinica, non ci sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

MediaNews24 - MN24.it. . In diretta Popcorn - Politica e attualità Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, candidato a Governatore della regione Campania con la lista Dimensione Bandecchi conduce Biagio Vanacore regia Luca Olivetti - facebook.com Vai su Facebook

Cara Mamma Campana. #politica #italia #campania #mamma #elezioniregionali #elezionicampania #liberta #giovani #futuro #lavoro #bandecchi #stefanobandecchi - X Vai su X

Bandecchi: «A Gaza mai morti 20mila bambini». E scoppia la polemica: «Parole ripugnanti» - Sta suscitando polemiche un video postato sui social dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, il quale afferma, fra l'altro: «Io sto con Israele. Come scrive corriere.it

Bandecchi sui social, 'sto con Israele, bambini mai morti' - Sta suscitando polemiche un video postato sui social dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, il quale afferma, fra l'altro: "Io sto con Israele. Si legge su ansa.it

Rissa sfiorata tra Stefano Bandecchi e i manifestanti, il sindaco contestato: «Buffone, vergognati» - Diverse decine di manifestanti, anche più di un centinaio, hanno atteso davanti al municipio l'arrivo del sindaco per il Consiglio comunale Forte contestazione fuori e dentro al comune di Terni al ... Da leggo.it