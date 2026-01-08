Kiefer i Macchiaioli e la Metafisica La città si prepara per le Olimpiadi Tra arte design e tanta cultura

La città si avvicina alle Olimpiadi 2026 con un ricco calendario culturale, che unisce arte, design e innovazione. Tra esposizioni di rilievo, come quelle dedicate ai Macchiaioli e a Anselm Kiefer, si prepara a offrire un’esperienza artistica di livello. Un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale locale e stimolare il confronto tra tradizione e modernità, in un contesto di grande fermento e rinnovamento.

Dai Macchiaioli a Kiefer. Partenza con il botto con alcune fra le mostre più attese per il 2026. La città si prepara ad accogliere i giochi olimpici e paralimpici con un grande programma culturale fra mostre di arte, installazioni e design. Anche per rispondere alle esigenze di un pubblico variegato che si riverserà in città a caccia di emozioni sportive e culturali. Ed è un ottimo biglietto da visita la mostra a Palazzo Reale (dal 7 febbraio al 27 settembre) concepita da Anselm Kiefer per la Sala delle Cariatidi dal titolo "Kiefer. Le Alchimiste". Sono già aperte le prenotazioni. L’esposizione presenta un ciclo di 38 grandi tele con cui Kiefer rende omaggio alle donne alchimiste, figure spesso dimenticate ma fondamentali per lo sviluppo del pensiero scientifico moderno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Kiefer, i Macchiaioli e la Metafisica. La città si prepara per le Olimpiadi. Tra arte, design e tanta cultura Leggi anche: Quando l’arte riscatta la memoria: Kiefer e le alchimiste dimenticate Leggi anche: Perugia inaugura “Natale Insieme”: una città unita tra arte, cultura e luminarie

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.