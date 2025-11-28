Perugia inaugura Natale Insieme | una città unita tra arte cultura e luminarie

È stato inaugurato oggi “Natale Insieme”, l’evento che anima il centro storico di Perugia con mercatini, luminarie e iniziative culturali. Tra le attrazioni principali, il video mapping dell’artista Giuliano Giumann sui tetti di Porta Sole e le installazioni luminose firmate da Mimmo Paladino. «L’arte è bella proprio perché fa discutere – ha commentato il sindaco Vittoria Ferdinandi –. Questo Natale insieme vuole essere un Natale di comunità, grazie alla collaborazione di tantissime realtà locali: dagli uffici comunali alla Galleria Nazionale, dalla Fondazione alla Città del Cioccolato, passando per la Camera di Commercio e le numerose associazioni coinvolte». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

