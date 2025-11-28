Perugia inaugura Natale Insieme | una città unita tra arte cultura e luminarie

Laprimapagina.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato oggi “Natale Insieme”, l’evento che anima il centro storico di Perugia con mercatini, luminarie e iniziative culturali. Tra le attrazioni principali, il video mapping dell’artista Giuliano Giumann sui tetti di Porta Sole e le installazioni luminose firmate da Mimmo Paladino. «L’arte è bella proprio perché fa discutere – ha commentato il sindaco Vittoria Ferdinandi –. Questo Natale insieme vuole essere un Natale di comunità, grazie alla collaborazione di tantissime realtà locali: dagli uffici comunali alla Galleria Nazionale, dalla Fondazione alla Città del Cioccolato, passando per la Camera di Commercio e le numerose associazioni coinvolte». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

perugia inaugura natale insieme una citt224 unita tra arte cultura e luminarie

© Laprimapagina.it - Perugia inaugura “Natale Insieme”: una città unita tra arte, cultura e luminarie

Scopri altri approfondimenti

perugia inaugura natale insiemeTutte le novità e curiosità di un Natale nuovo in programma a Perugia - Nuova pista di pattinaggio panoramica alla terrazza dell'ex Mercato Coperto ... umbria24.it scrive

perugia inaugura natale insiemeNatale, al Barton Park la prima pista di pattinaggio dell'Umbria all'interno di un parco. Le date e gli orari - Sarà inaugurata al Barton Park la prima pista di pattinaggio sul ghiaccio dell'Umbria all'interno di un parco. Come scrive corrieredellumbria.it

perugia inaugura natale insiemePerugia si accende per il Natale: luminarie di Mimmo Paladino, nuova pista di pattinaggio panoramica e i mercatini - Il Natale si avvicina e il Comune ha svelato le carte presentando tutti gli eventi di avvicinamento al 25 dicembre, Capodanno ed Epifania. Segnala corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Inaugura Natale Insieme