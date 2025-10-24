Turicchia verso Juventus Next Gen Pontedera | Dopo il Campobasso Brambilla ci ha detto questo Mi sento un veterano e sul nuovo ruolo dico…
Turicchia verso Juventus Next Gen Pontedera: «Dopo il Campobasso Brambilla ci ha detto questo. Mi sento un veterano e sul nuovo ruolo dico.». Così il difensore. È vigilia di campionato per la Juventus Next Gen, attesa domani dalla partita casalinga contro il Pontedera. Il match è valido per l’undicesima giornata del Girone B di Serie C. A presentare la sfida ai canali ufficiali è stato Riccardo Turicchia, che si è soffermato anche sull’inizio di stagione della giovane formazione bianconera. REAZIONE – « Sicuramente c’è rammarico perché per 75 minuti abbiamo fatto una buona prestazione, a livello difensivo il mister ci ha detto che è stata una delle migliori fatte finora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
