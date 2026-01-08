Jennifer Lopez ha scelto il pigiama perfetto per l’inverno, disponibile anche in versione economica. Questo capo combina comfort e stile, dimostrando come il relax domestico possa essere elegante senza rinunciare alla praticità. Un esempio di come anche un semplice momento di riposo possa essere valorizzato con attenzione ai dettagli, offrendo un’opzione versatile per le giornate più fredde.

Se c’è una cosa che Jennifer Lopez sa fare bene, è trasformare un momento di relax casalingo in una lezione di stile. Recentemente, la star ha condiviso su Instagram uno scatto che ha subito fatto il giro del web: niente abiti da red carpet, ma un pigiama rosa a righe sottili che profuma di eleganza senza tempo. Il modello, che richiama immediatamente l’estetica iconica di Victoria’s Secret, è diventato l’oggetto del desiderio per chi vuole unire comfort e glamour. La buona notizia? Per sentirsi una diva tra le lenzuola non serve un budget da Hollywood: su Amazon esistono alternative incredibili che riproducono fedelmente questo look. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - JLo ha sfoggiato l’unico pigiama che vorrai indossare quest’inverno (e lo trovi anche in versione low cost)

Leggi anche: Al GQ Men of the Year Edoardo Bove ha scelto un abito nell'unico colore che dovresti indossare questo inverno

Leggi anche: Comode e fashion. Le ciabatte di tendenza questo inverno costano solo 5 euro. E vorrai indossare solo queste

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Uno stile unico che trae ispirazione dagli anni ‘90 e dalle celebrità come Kate Moss che lo hanno sfoggiato in diverse occasioni, rendendolo un vero e proprio cult. Ad oggi, è tornato nuovamente virale per reinterpretare in chiave moderna quel fascino magneti - facebook.com facebook