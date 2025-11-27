Al GQ Men of the Year Edoardo Bove ha scelto un abito nell' unico colore che dovresti indossare questo inverno
A GQ Flavio Cobolli ha detto che non conosce nessuno di più stiloso di Edoardo Bove. E a giudicare dagli scatti della nostra cover e da tutte le occasioni pubbliche in cui è stato immortalato non possiamo che esserne d'accordo. Dotato di una naturale eleganza e da una classe innata, non è stato difficile per Pino Lerario, direttore creativo di Tagliatore confezionare un abito su misura per lui: «Conoscevo Edoardo in quanto sportivo ed è stato un piacere incontrarlo e pensare insieme ad un capo capace di raccontare il suo stile, la sua determinazione e la sua naturale raffinatezza», ci ha raccontato Lerario. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
