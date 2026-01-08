Sinner mostra cosa mette nel borsone da tennis | Qui la tasca più importante | telefono e portafogli

Jannik Sinner svela cosa porta nel suo borsone da tennis. Oltre alle racchette, il campione italiano include all’interno oggetti personali essenziali, come telefono e portafoglio, che considera le tasche più importanti. Un’anteprima semplice e diretta sulla sua routine, che mette in luce l’attenzione ai dettagli e l’organizzazione di un atleta professionista prima di ogni match.

