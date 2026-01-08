È stato annunciato il nuovo capitolo di Jackass, il quinto della serie, con Johnny Knoxville che tornerà a interpretare il suo ruolo. Dopo anni di attesa, l’uscita del film si avvicina, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza di Knoxville. L’annuncio è stato condiviso sui social, offrendo alcune anticipazioni sui contenuti del prossimo capitolo. La data di uscita è più prossima di quanto si pensi, segnando un nuovo appuntamento per gli appassionati della saga.

Dopo anni di attesa, Knoxville farà ritorno alla sua amata e folle saga, nonostante le raccomandazioni del suo medico nel non tentare nuovamente la sorte con esibizioni spericolate Johnny Knoxville ha confermato Jackass 5, rivelando alcuni dettagli sul film in arrivo sui social media. I film e le serie di Jackass sono stati un punto fermo della commedia slapstick fin dal debutto della serie originale, trasmessa su MTV nel 2000. Da allora, sono stati realizzati diversi film dello stesso genere. Ora, in un post su Instagram, Knoxville ha confermato che Jackass 5 uscirà nelle sale il 26 giugno 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jackass 5, annunciato il nuovo capitolo: l’uscita è più vicina di quanto pensiate

Johnny Knoxville ha confermato che il nuovo film di Jackass arriverà a giugno.

