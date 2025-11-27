Elodie | se dite se l’è cercata il problema è più serio di quanto pensiate

Donnapop.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come sempre, quando accade un fatto, mi interessa osservare le reazioni. Perché, se il fatto in sé racconta un episodio (magari non isolato, ma è pur sempre un evento con le sue specificità), le reazioni raccontano l’umore dominante, il sentire comune, la cultura di una società. Rivelano dove siamo, non dove diciamo di essere. Rivelano chi siamo, non chi pensiamo di essere. Insomma, le reazioni ci spogliano e mettono a nudo le crepe della società. Che sono tante, insidiose e vicine, più di quanto pensiamo. Elodie e il cellulare del fotoreporter: riflettiamo sulle nostre reazioni. E veniamo a Elodie e al suo gesto verso il fotografo che l’ha ripresa da pochi centimetri di distanza: non parlerò dei fatti, anche perché, mentre scrivo, conosciamo solo la versione del fotoreporter incriminato (« Sono stato additato come un fan troppo invadente, ma ero entrato da fotoreporter accreditato per MessinaToday »). 🔗 Leggi su Donnapop.it

elodie se dite se l8217232 cercata il problema 232 pi249 serio di quanto pensiate

© Donnapop.it - Elodie: se dite «se l’è cercata», il problema è più serio di quanto pensiate

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Elodie Dite L8217232 Cercata