Come sempre, quando accade un fatto, mi interessa osservare le reazioni. Perché, se il fatto in sé racconta un episodio (magari non isolato, ma è pur sempre un evento con le sue specificità), le reazioni raccontano l’umore dominante, il sentire comune, la cultura di una società. Rivelano dove siamo, non dove diciamo di essere. Rivelano chi siamo, non chi pensiamo di essere. Insomma, le reazioni ci spogliano e mettono a nudo le crepe della società. Che sono tante, insidiose e vicine, più di quanto pensiamo. Elodie e il cellulare del fotoreporter: riflettiamo sulle nostre reazioni. E veniamo a Elodie e al suo gesto verso il fotografo che l’ha ripresa da pochi centimetri di distanza: non parlerò dei fatti, anche perché, mentre scrivo, conosciamo solo la versione del fotoreporter incriminato (« Sono stato additato come un fan troppo invadente, ma ero entrato da fotoreporter accreditato per MessinaToday »). 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Elodie: se dite «se l’è cercata», il problema è più serio di quanto pensiate