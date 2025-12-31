Iscrizioni 2026 27 | le sanzioni in caso di inadempienza dell’obbligo scolastico Per l’istruzione parentale comunicazione entro il 14 febbraio

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. È importante rispettare le scadenze per evitare sanzioni in caso di inadempienza dell’obbligo scolastico. In particolare, per l’istruzione parentale, è necessario comunicare l’intenzione entro la data stabilita. Questa fase rappresenta un momento cruciale per le famiglie, che devono adempiere alle procedure previste dalla normativa vigente.

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile iscrivere gli alunni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027. Le domande per il primo e il secondo ciclo di istruzione si presentano online attraverso la piattaforma Unica, all'indirizzo: https:unica.istruzione.gov.ititorientamentoiscrizioni.

Iscrizioni a.s. 2026/27, personalizzazione del modulo da parte delle scuole entro il 10 gennaio 2026 - 2026/2027, previste dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, il Ministero ha riepilogato in una nota tutte le operazioni propedeutiche di competenza delle scuo ... tecnicadellascuola.it

