Inter e Napoli duello scudetto sul filo dei nervi

Inter e Napoli si preparano a un importante scontro in ottica scudetto, in un clima teso e carico di tensione. Il dibattito attorno alle decisioni arbitrali e alle prestazioni in campo si fa complesso e spesso polarizzato, riflettendo un sistema sempre più influenzato da polemiche e strumentalizzazioni. In questo contesto, emergono questioni legate alla gestione delle partite e alla trasparenza delle valutazioni, elementi che influenzano l’andamento di una stagione decisiva per entrambe le

Verso il duello scudetto sul filo di nervi che stanno cedendo. A tutto il sistema, considerato l'alto tasso di tossicità che ormai permea il dibattito su qualsiasi episodio accada in campo: spesso a sproposito e in maniera strumentale, a volte con piena ragione come quella che può accampare la Lazio per la direzione confusa e non del tutto equilibrata della coppa Sozza-Pezzuto, quest'ultimo al Var. Domenica 11 gennaio 2026 nel gelo di San Siro ci sarà in palio una discreta fetta di tricolore. E' vero, c'è anche il Milan nelle zone alte della classifica e non si deve scartare a priori l'idea che Allegri corra fino alla fine per l'obiettivo grosso, però è indubbio che le corazzate designate a inizio stagione come le più attrezzate siano quelle Inter e Napoli e le circostanze abbiano reso lo scontro diretto una sorta di sentenza anticipata.

