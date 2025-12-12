Ramazzotti e Laudisa | Scudetto? Duello tra Napoli Inter e Milan Su mercato del club azzurro

Durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, Andrea Ramazzotti ha analizzato la corsa allo scudetto, evidenziando il duello tra Napoli, Inter e Milan. Il confronto tra le grandi del calcio italiano si fa sempre più acceso, con particolare attenzione al mercato del club azzurro. Ecco le ultime novità e le prospettive delle squadre protagoniste della lotta al titolo.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Ramazzotti, giornalista . “A Lisbona hanno giocato i giocatori che c’erano. A livello di corsa e tenuta fisica c’era una differenza netta tra le due squadre in campo. Il Benfica ha una buona rosa, quella del Napoli è nettamente superiore ma se togli Angusta, Lobotka, De Bruyne, Lukaku, la differenza di livello viene quasi azzerata. Questo Napoli che ha sbriciolato la Juventus avrebbe .. Questa squadra che ha sbriciolato la Juventus avrebbe sbriciolato anche il Benfica se l’avesse affrontata la domenica quindi ritengo sia un problema di recupero. Parlami.eu

