Incidente mortale in galleria a Mamoiada | perde la vita un uomo di 47 anni

Nella serata del 7 gennaio, si è verificato un grave incidente nella galleria Teulargiu sulla strada Statale 389 a Mamoiada, Nuoro. L’incidente ha causato la morte di un uomo di 47 anni. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le dinamiche. Restano in corso le indagini per chiarire quanto accaduto in questo tragico episodio.

Scontro sulla Statale 389 nella galleria Teulargiu. Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata del 7 gennaio lungo la strada Statale 389, nel territorio di Mamoiada, in provincia di Nuoro, all'interno della galleria Teulargiu. Nel violento impatto tra due auto, un uomo è morto sul colpo e altre due persone sono rimaste ferite. La vittima è Alessio Succu, 47 anni. Succu intrappolato tra le lamiere dopo l'impatto. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto poco prima delle 21. Alessio Succu era alla guida di una Fiat Panda, che si è schiantata contro una Ford Fiesta per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

