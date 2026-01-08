Incendio in un condominio 82 persone evacuate | 5 intossicati

Nel primo pomeriggio, un incendio si è sviluppato in un condominio di Piombino, in via Fiume 19. L’evento ha richiesto l’evacuazione di 19 appartamenti, coinvolgendo complessivamente 82 persone. Cinque di loro hanno riportato intossicazioni e sono state assistite dai soccorritori. La situazione è attualmente sotto controllo, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Un incendio scoppiato nel primo pomeriggio in un condominio di Piombino, in via Fiume 19, ha reso necessaria l'evacuazione di 19 appartamenti per un totale di 82 persone. Le fiamme si sono sviluppate da masserizie depositate in un locale comune al piano terra. Il fumo e il calore hanno rapidamente invaso il vano scala, costringendo i vigili del fuoco del comando di Livorno a disporre l'evacuazione dell'intero stabile. Sul posto è intervenuta anche una squadra di rinforzo da Follonica. Cinque persone sono state prese in carico dal 118 per accertamenti, senza che si registrassero feriti gravi. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno visto l'impiego di quattro automezzi e dieci unità dei vigili del fuoco.

