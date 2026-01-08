Incendio al poligono Processo rinviato L’assicurazione tratta per risarcire i familiari

Il processo relativo all’incendio al poligono di Galceti, che vede coinvolti sei ex membri del consiglio direttivo, è stato rinviato su richiesta di tutte le parti. L’udienza, iniziata ieri, riguarda accuse di omicidio colposo plurimo e incendi boschivi e sarà ripresa in una data successiva. Nel frattempo, l’assicurazione sta trattando con i familiari delle vittime per il risarcimento dei danni.

Udienza aperta e subito rinviata come richiesto da tutte le parti. E' cominciato ieri il processo a carico dei sei ex componenti del consiglio direttivo del poligono di tiro di Galceti, accusati di omicidio colposo plurimo, incendio colposo e boschivo. Il gup ha accolto la richiesta della difesa dei sei imputati ma anche dei legali delle vittime di rinviare l'udienza preliminare in quanto l'assicurazione si è resa disponibile a risarcire il danno. La trattativa è in corso e le posizioni devono essere definite così, tutti d'accordo, hanno chiesto al giudice un rinvio piuttosto lungo in modo da chiudere almeno la questione dei risarcimenti.

