Trafomec Valori rinviato a giudizio Sospeso il processo al manager cinese per concorso in bancarotta

Rinvio a giudizio per Giancarlo Elia Valori, storico manager 85enne, già numero uno di Autostrade per l’Italia, e sospensione del processo per un imprenditore cinese di 45 anni, all’epoca dei fatti legale rappresentante della Trafomec Shangai Industries, in quanto non è mai venuto a conoscenza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

