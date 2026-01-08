In un liceo del Veneto studenti raccolgono mille euro per compagno malato | la famiglia dona tutto alla LILT

Gli studenti e i docenti del liceo "Marcantonio Flaminio" di Vittorio Veneto hanno organizzato una raccolta fondi per sostenere un compagno colpito da grave malattia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

