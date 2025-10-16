Emergenza in un liceo a Pescara | sostanza irritante in classe evacuati oltre mille studenti

Momenti di paura in un liceo di Pescara, dove poco dopo l'ingresso degli studenti si è verificata un'emergenza sanitaria che ha richiesto l'evacuazione immediata dell'intero edificio scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

(VIDEO) Emergenza in aula? Gli studenti del Pertini-Santoni diventano protagonisti della Protezione Civile Al Liceo Artistico Pertini-Santoni di Crotone simulazione di emergenza per sensibilizzare gli studenti alla protezione civile e alla sicurezza… - facebook.com Vai su Facebook

Al Liceo Artistico Pertini-Santoni di Crotone simulazione di emergenza per sensibilizzare gli studenti alla protezione civile e alla sicurezza #Attualita #Video - X Vai su X

Lanciata sostanza in un'aula, evacuato un liceo a Pescara - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Da msn.com