Emergenza in un liceo a Pescara | sostanza irritante in classe evacuati oltre mille studenti

Orizzontescuola.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura in un liceo di Pescara, dove poco dopo l'ingresso degli studenti si è verificata un'emergenza sanitaria che ha richiesto l'evacuazione immediata dell'intero edificio scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

emergenza liceo pescara sostanzaLanciata sostanza in un'aula, evacuato un liceo a Pescara - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Da msn.com

