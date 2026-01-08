In aereo l’aria è buona? No L’inquinamento aeroportuale c’è durante imbarco rullaggio e atterraggio Lo rivela lo studio dell’Université Paris Cité

L’aria all’interno degli aeroporti e durante le fasi di volo può contenere inquinanti, come evidenziato da uno studio dell’Université Paris Cité. Dalla fase di imbarco a quella di atterraggio, l’ambiente può essere influenzato da polveri e agenti inquinanti. Viaggiare in aereo comporta varie attività, come l’imbarco, il rullaggio e le procedure di sicurezza, che contribuiscono alla qualità dell’aria durante il viaggio.

Viaggiare in aereo vuol dire imbarco, sbarco, sedersi, le istruzioni sulla sicurezza e un piccolo rinfresco durante il volo. In realtà i passeggeri non sono "soli", ma c'è anche un altro elemento che viene sottovalutato: la presenza dell'inquinamento. Come riporta Il Corriere della Sera Pianeta 2030, citando lo studio dell'Université Paris Cité pubblicato sulla rivista scientifica Environmental International, sono state rivenute le particelle ultrafini (Ufp) e il carbonio nero (Bc). È il risultato dell'analisi della qualità dell'aria in cabina su 16 aerei partiti dalla centralissima Parigi Charles de Gaulle.

