Nuovo film del Signore degli Anelli svela un grande mistero mai risolto da Tolkien

Il nuovo film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum si configura come un capitolo innovativo all'interno dell'universo di Middle-earth, previsto tra Lo Hobbit e La Compagnia dell'Anello. L'opera promette di svelare dettagli ancora sconosciuti, focalizzandosi sulla caccia al pericoloso Gollum e sul mistero che avvolge l'interno di Barad-dûr, la fortezza di Sauron, uno dei luoghi più emblematici e enigmatici della saga. A seguire, un'analisi approfondita di cosa aspettarsi dal film, con attenzione alle ambientazioni, ai personaggi e alle sfide di un'eventuale rappresentazione live-action di ambienti così ricchi di simbolismo e oscurità.

