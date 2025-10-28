Da Piacenza il nuovo Questore di Rimini Olimpia Abate lascia la città dopo 2 anni
Cambio al vertice della Questura di Rimini con il Questore Olimpia Abati che, dopo due anni di servizio, lascia la città per essere trasferita a Roma alla segreteria del Capo della polizia. Al suo posto arriva, da Piacenza, Ivo Morelli che guiderà gli uffici di piazzale Bornaccini dal prossimo 3. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
