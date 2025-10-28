Da Piacenza il nuovo Questore di Rimini Olimpia Abate lascia la città dopo 2 anni

Riminitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice della Questura di Rimini con il Questore Olimpia Abati che, dopo due anni di servizio, lascia la città per essere trasferita a Roma alla segreteria del Capo della polizia. Al suo posto arriva, da Piacenza, Ivo Morelli che guiderà gli uffici di piazzale Bornaccini dal prossimo 3. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

piacenza nuovo questore riminiCambio al vertice in viale Malta, Gianpaolo Bonafini è il nuovo questore di Piacenza - Il Siap: «Ampia collaborazione a favore del personale, dell'amministrazione e, di conseguenza, della sicurezza della nost ... Riporta ilpiacenza.it

“Ivo Morelli questore a Rimini. A Piacenza Bonafini” Il saluto del Siap - "Il Siap (Sindacato italiano appartenenti Polizia) di Piacenza saluta il Questore di Piacenza Ivo Morelli e si congratula per il suo nuovo incarico di ... Come scrive piacenzasera.it

Nuovo questore Campobasso, attenzione alle infiltrazioni - "Il Molise si conferma essere un territorio di cerniera e per questo credo che se dobbiamo individuare una priorità tra le priorità questa è sicuramente l'esigenza di tutelare il territorio della ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Piacenza Nuovo Questore Rimini