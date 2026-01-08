Il matrimonio della napoli d’eccellenza dai sapori gourmet di Salvatore Russo e Serena Popolizio

Il matrimonio di Serena Popolizio e Salvatore Russo si è svolto a Marechiaro, Napoli, in un’atmosfera elegante e raffinata. La cerimonia, tenutasi in uno dei luoghi simbolo della tradizione napoletana, ha unito due persone in un evento di grande significato. Salvatore Russo, imprenditore di successo e CEO di HAM Gourmet, e Serena Popolizio hanno scelto un contesto che riflette l’eccellenza e la cultura della città, celebrando un momento speciale nel cuore di Napoli.

Napoli, 8 gennaio 2026 – In una cornice incantata, in uno dei simboli che rappresentano la napoletanità nobiliare d'eccellenza, il borgo di Marechiaro a Napoli ha fatto da cornice romantica e incantevole al matrimonio tra Serena Popolizio e Salvatore Russo, apprezzato imprenditore campano di successo e CEO di HAM Gourmet S.r.l., azienda simbolo di innovazione e qualità nel settore degli hamburger gourmet, con una cerimonia che ha esaltato la bellezza senza tempo del borgo di Marechiaro. Marechiaro, riserva naturale protetta, è uno spaccato che ricorda la Napoli del 1700, dove il tempo sembra essersi fermato con i pescatori che arrivano sul bagnasciuga a remi e gli unici suoni che si possono percepire é lo scorcio del mare sul bagnasciuga e i gabbiani.

