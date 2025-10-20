Sagra della castagna e dei sapori d' autunno a San Salvatore di Fitalia

Messinatoday.it | 20 ott 2025

San Salvatore di Fitalia pronto ad accogliere il 25 e 26 ottobre la XXVII Sagra della castagna e dei sapori d'autunno.Due giornate all'insegna dei profumi e dei i gusti d’autunno nei Nebrodi con stand enogastronomici, visite guidate e musica live. Programma Sabato 25 ottobre ore 18. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

