Il Garante per la privacy ha avviato un'indagine sul caso

C'è una parolina magica che fa capolino nell'affaire che lega Report alla fuga di milioni di dati personali dai pc dell'esperto Giangaetano Bellavia: privacy. E c'è un nemico di Sigfrido Ranucci pronto a portare in Parlamento questo scandalo appena all'inizio: Matteo Renzi (nella foto), solidale con il nostro direttore Tommaso Cerno nella battaglia contro i dossieraggi che stanno avvelenando la politica e pronto a denunciare tutto in Parlamento: «Il giornalismo libero è un valore sempre, il pluralismo è alla base della nostra democrazia: qualcuno troppo spesso lo dimentica», scrive l'ex premier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Garante indaga sul caso "Mr. Report". E Renzi ci difende

Leggi anche: Caso Fanizza, il collegio del garante si difende: "Report vuole forzare la verità"

Leggi anche: Garante privacy, Ghiglia contro Report sul caso Meta: “Forzatura diffamatoria”. Ranucci replica: “Fatti inoppugnabili”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Garante indaga sul caso Mr. Report. E Renzi ci difende.

Il Garante indaga sul caso "Mr. Report". E Renzi ci difende - C'è una parolina magica che fa capolino nell'affaire che lega Report alla fuga di milioni di dati personali dai pc dell'esperto Giangaetano Bellavia: privacy. msn.com