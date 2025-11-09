Report “ travisa, ancora una volta, la realtà dei fatti documentalmente provata” attraverso una “ pura forzatura con intenti diffamatori “. Agostino Ghiglia, membro del Garante della privacy in quota Fratelli d’Italia, si scaglia contro la trasmissione di Rai 3 dopo le anticipazioni della puntata di domenica sera, in cui si rivela come l’Authority abbia concesso un maxi-sconto a Meta – il colosso tech che controlla Facebook, Whatsapp e Instagram – su una sanzione milionaria per i suoi smart glasses, gli occhiali a realtà aumentata. Una decisione presa il giorno dopo che Ghiglia aveva incontrato Angelo Mazzetti, responsabile delle relazioni istituzionali di Meta in Italia, al forum ComoLake promosso dalla Presidenza del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garante privacy, Ghiglia contro Report sul caso Meta: “Forzatura diffamatoria”. Ranucci replica: “Fatti inoppugnabili”