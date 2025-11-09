Garante privacy Ghiglia contro Report sul caso Meta | Forzatura diffamatoria Ranucci replica | Fatti inoppugnabili
Report “ travisa, ancora una volta, la realtà dei fatti documentalmente provata” attraverso una “ pura forzatura con intenti diffamatori “. Agostino Ghiglia, membro del Garante della privacy in quota Fratelli d’Italia, si scaglia contro la trasmissione di Rai 3 dopo le anticipazioni della puntata di domenica sera, in cui si rivela come l’Authority abbia concesso un maxi-sconto a Meta – il colosso tech che controlla Facebook, Whatsapp e Instagram – su una sanzione milionaria per i suoi smart glasses, gli occhiali a realtà aumentata. Una decisione presa il giorno dopo che Ghiglia aveva incontrato Angelo Mazzetti, responsabile delle relazioni istituzionali di Meta in Italia, al forum ComoLake promosso dalla Presidenza del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Garante Privacy: "L'inchiesta di Report sugli smart glass di Meta destituita di ogni fondamento, non vada in onda" - X Vai su X
Garante Privacy, Report: scambio di messaggi Ghiglia-Meloni su provvedimento green pass Le anticipazioni della trasmissione di Rai3 relative al 2021, quando la premier era all'opposizione. Donzelli (FdI): "Pubblicazione è ferita democrazia": è scontro - facebook.com Vai su Facebook
Garante privacy, Ghiglia contro Report sul caso Meta: “Forzatura diffamatoria”. Ranucci replica: “Fatti inoppugnabili” - Ghiglia accusa Report di diffamazione dopo le rivelazioni sullo sconto della multa a Meta. Riporta ilfattoquotidiano.it
Ghiglia: “Sugli occhiali Meta Report travisa ancora la realtà”. Ranucci: fatti inoppugnabili - Nuovo botta e risposta tra il componente del Garante della Privacy e il conduttore della trasmissione Rai che manda in onda l’inchiesta sugli smart glasses ... Secondo repubblica.it
Report sul Garante della privacy va in onda: Ghiglia, la diffida, la frase «vado da Arianna», il contenuto della puntata. Cosa sappiamo - La replica: «Grave essere stato pedinato» ... Riporta roma.corriere.it