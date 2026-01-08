Il futuro dell’ex manicomio | Qui un polo d’eccellenza contro le malattie mentali

Il futuro dell’ex manicomio si delinea come un polo di eccellenza dedicato alla salute mentale. Dopo un quarto di secolo di impegno e approfondimenti, si registrano progressi significativi nel miglioramento delle cure e nella sensibilizzazione. Questa trasformazione rappresenta un passo importante verso un approccio più umano e innovativo, puntando a offrire servizi di qualità e a ridurre lo stigma associato alle malattie mentali.

"Dopo 25 anni di battaglie sulla salute mentale, vedo finalmente la luce con alcuni passi fondamentali nelle giuste direzioni". Maurizio Munda, docente conosciuto in città anche per il suo impegno sociale, ha salutato con favore l’approvazione del Piano di azione nazionale per la salute mentale (Pansm) 2025-2030, avvenuta il 29 dicembre, frutto di un accordo tra governo e Conferenza unificata delle Regioni. Un piano che introduce alcune novità importanti sul tema della cura delle malattie mentali. "Da 25 anni a questa parte ho scritto a tutte le istituzioni, ho raccolto migliaia e migliaia di firme a sostegno delle mie proposte, ho coinvolto psichiatri, dirigenti Ats, dirigenti ospedalieri per una riforma e un approccio nuovo al diritto alla salute mentale", spiega Munda, che ha vissuto per molti anni accanto a un fratello affetto da patologia mentale grave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il futuro dell’ex manicomio: "Qui un polo d’eccellenza contro le malattie mentali" Leggi anche: Humanitas, le sfide della scienza: "Qui i medici del futuro. Polo d’eccellenza da tutelare" Leggi anche: Sicurezza negli ospedali: "Malattie mentali in crescita. Servono più assistenti sociali" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 6 gennaio 1929 al manicomio provinciale di Bologna (l’Ospedale Roncati di via Sant’Isaia 90) andò in scena, per la prima volta, una rappresentazione teatrale aperta al pubblico. I protagonisti del dramma “Ritorno a - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.