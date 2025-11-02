Sicurezza negli ospedali | Malattie mentali in crescita Servono più assistenti sociali

di Antonia Casini PISA "La sicurezza negli ospedali deve essere una priorità”. Filippo Anelli, presidente degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, interviene dopo la sentenza di conferma dell’ergastolo per Gianluca Paul Seung, il 37enne di Torre del Lago che ha ucciso la dottoressa Barbara Capovani nel 2023. Presidente, i numeri delle aggressioni verbali e fisiche verso i sanitari sono in aumento. Che cosa è cambiato dalla morte della psichiatra pisana? "La cultura della violenza permea le nostre società. L’utilizzo della forza sostituisce il dialogo e i ponti. E questa visione si ripercuote nella vita quotidiana e nei rapporti interpersonali e di cura tra medico e cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

