Il progetto di un concerto a Lucca con l’Orchestra della Fenice diretta da Beatrice Venezi sembra avanzare con concretezza. La proposta mira a promuovere un momento di riavvicinamento alla musica classica, offrendo un’occasione di confronto e dialogo culturale. La realizzazione di questo evento potrebbe rappresentare un passo importante per rafforzare il legame tra la città e il panorama musicale nazionale.

Lucca, 8 gennaio 2026 – Quanto è concreto il progetto di un concerto a Lucca dell’orchestra della Fenice con Beatrice Venezi alla direzione? Sembra prendere sempre più corpo. Avendo l’assenso, dal lato lucchese, dell’amministratore del Teatro del Giglio Gorgio Angelo Lazzarini, che ha lanciato l’idea. E trovando sponda nel maestro Nicola Colabianchi, sovrintendente alla Fenice. Al quale l’idea piace. Sarebbe, nell’intenzione di tutti, un grande momento di musica. Un modo per stemperare la tensione, dopo la protesta veemente degli orchestrali della Fenice. Che hanno sempre rifiutato la nomina di Venezi, lucchese, alla direzione musicale dello stesso teatro veneziano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il concerto per far pace e tornare alla musica: Venezi a Lucca con l’orchestra della Fenice, idea concreta

Leggi anche: Fenice, niente sciopero a Capodanno: «Il concerto ci sarà. Venezi? Non è cambiato nulla, la battaglia dell'orchestra continua»

Leggi anche: Beatrice Venezi, l'ipotesi spostamento per ritrovare la pace alla Fenice

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

A Peschici torna la grande musica con il concerto “Archi di Pace”; Il coro polifonico Dedla e il concerto per la pace; La musica come messaggio di pace: torna MusiCometaSannio 2026; Concerto della Pace a Ospedaletto d’Alpinolo.

Napoli, 31° Concerto dell’Epifania: musica e messaggi di pace dal Teatro Mediterraneo Napoli. Si è svolto al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli il 31° Concerto dell’Epifania, appuntamento ormai consolidato del panorama culturale nazion - facebook.com facebook