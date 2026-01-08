Il centrosinistra unito | Più interventi meno liti

Il centrosinistra unito si concentra sulla sicurezza, con richieste concrete alle autorità e iniziative per rafforzare la tutela pubblica. Mentre il sindaco Lepore sollecita il prefetto e si propone di incontrare i commercianti, il Pd chiede interventi più incisivi a livello nazionale per garantire sicurezza nelle stazioni e sui treni. L’obiettivo è superare le divergenze e collaborare per rispondere alle esigenze della città e della regione.

La sicurezza torna al centro dell'agenda (e dello scontro politico). Se il sindaco Matteo Lepore chiede al prefetto Enrico Ricci con urgenza la convocazione del comitato per l'ordine pubblico e si dice pronto a incontrare i commercianti della zona, da via Amendola in avanti, il Pd (ieri al presidio in stazione) con i segretari dem Enrico Di Stasi (Bologna) e Luigi Tosiani (Emilia-Romagna) chiedono "al governo di assumere ulteriori e più incisive iniziative per garantire la sicurezza sui treni e nelle stazioni ". Per i dem "è il momento della responsabilità, e dell'impegno comune di tutte le istituzioni, senza strumentalizzazioni".

